Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фальсификат проскользнул в оливковое масло

Как производители вводят потребителей в заблуждение

Половина оливкового масла в России оказалось фальсификатом, во всяком случае, к таким выводам пришли специалисты Роскачества, которые проанализировали самые распространенные марки в российском ритейле. Признаки подделок были обнаружены в 7 торговых марках из 15 проверенных. Их состав не соответствовал характеристикам натурального оливкового масла, при этом позиционировались они как продукт высшего сорта Extra Virgin. В двух случаях, помимо масла оливок, в бутылке оказались и другие примеси.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вреда здоровью такая продукция не несет, но подтасовка вводит покупателя в заблуждение и бьет по его карману, говорит исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев: «Оливковое масло у нас полностью импортируется. Доля фактически ничтожна и составляет около 0,5% от общего объема производства, она фактически сфокусирована в премиальном сегменте. Высокая цена создает большой соблазн для фальсификации. Речь идет о других растительных маслах, которые значительно дешевле, чем оливковые. Фактически это введение в заблуждение о составе продукта. На самом деле покупатели приобретают смесь растительных масел с другим названием. В первую очередь, конечно, это удар по кошельку. Существует элементарная отслеживаемость продукции, которая импортируется и производится на территории ЕАЭС. Проводятся исследования каждого товара, и на этом этапе где-то происходит подмена. При этом если образец не соответствует действительности, то контролирующие органы могут даже приостановить деятельность производителя».

Сколько контрафактной продукции продается в России и как с ней бороться

Чтобы легализовать фальсификат, при таможенном декларировании поставщики используют отдельный код, обозначающий купаж из различных масел. На маркетплейсах и в офлайн-рознице 500 мл такого продукта может стоить от 400 до 600 руб. Цена — один из важных маркеров качественного оливкового масла. Стоимость 1 л. без учета тары, доставки и таможенных сборов вдвое выше, говорит руководитель компании-производителя фермерского оливкового масла Greek Legend Дмитрий Водяной: «В первую очередь хорошее масло — это масло, которое рассказывает про свое происхождение. Если человек покупает такой товар, то он должен представлять, что только масло при закупке обходится в €10. Оно должно быть залито в герметичную бутылку, стекло которой обязательно должно быть темным. Из горлышка воздух должен быть удален с помощью дозации азота. Эта технология может показать покупателю, что это масло качественное.

Чтобы быть Extra Virgin Olive Oil, масло должно демонстрировать определенные показатели кислотности, до 0,8%, и не подвергаться рафинации.

Понятно, что большие бренды-производители смешивают масла из разных регионов, чтобы соблюдать объемы, и поставляют продукцию на российский рынок. Есть ли в них такое же количество витаминов и полифенолов, как у настоящего фермерского, вопрос. Это как сравнивать сок пакетированный, восстановленный, и тот, что был только что выжат из фруктов».

Ключевым регионом импорта оливкового масла в Россию остаются средиземноморские страны. По отраслевым прогнозам, в 2025-м его потребление составит порядка в 18 тыс. тонн.

Станислав Крючков

Новости компаний Все