Фальсификат проскользнул в оливковое масло

Половина оливкового масла в России оказалось фальсификатом, во всяком случае, к таким выводам пришли специалисты Роскачества, которые проанализировали самые распространенные марки в российском ритейле. Признаки подделок были обнаружены в 7 торговых марках из 15 проверенных. Их состав не соответствовал характеристикам натурального оливкового масла, при этом позиционировались они как продукт высшего сорта Extra Virgin. В двух случаях, помимо масла оливок, в бутылке оказались и другие примеси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вреда здоровью такая продукция не несет, но подтасовка вводит покупателя в заблуждение и бьет по его карману, говорит исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев: «Оливковое масло у нас полностью импортируется. Доля фактически ничтожна и составляет около 0,5% от общего объема производства, она фактически сфокусирована в премиальном сегменте. Высокая цена создает большой соблазн для фальсификации. Речь идет о других растительных маслах, которые значительно дешевле, чем оливковые. Фактически это введение в заблуждение о составе продукта. На самом деле покупатели приобретают смесь растительных масел с другим названием. В первую очередь, конечно, это удар по кошельку. Существует элементарная отслеживаемость продукции, которая импортируется и производится на территории ЕАЭС. Проводятся исследования каждого товара, и на этом этапе где-то происходит подмена. При этом если образец не соответствует действительности, то контролирующие органы могут даже приостановить деятельность производителя».

Чтобы легализовать фальсификат, при таможенном декларировании поставщики используют отдельный код, обозначающий купаж из различных масел. На маркетплейсах и в офлайн-рознице 500 мл такого продукта может стоить от 400 до 600 руб. Цена — один из важных маркеров качественного оливкового масла. Стоимость 1 л. без учета тары, доставки и таможенных сборов вдвое выше, говорит руководитель компании-производителя фермерского оливкового масла Greek Legend Дмитрий Водяной: «В первую очередь хорошее масло — это масло, которое рассказывает про свое происхождение. Если человек покупает такой товар, то он должен представлять, что только масло при закупке обходится в €10. Оно должно быть залито в герметичную бутылку, стекло которой обязательно должно быть темным. Из горлышка воздух должен быть удален с помощью дозации азота. Эта технология может показать покупателю, что это масло качественное.

Чтобы быть Extra Virgin Olive Oil, масло должно демонстрировать определенные показатели кислотности, до 0,8%, и не подвергаться рафинации.

Понятно, что большие бренды-производители смешивают масла из разных регионов, чтобы соблюдать объемы, и поставляют продукцию на российский рынок. Есть ли в них такое же количество витаминов и полифенолов, как у настоящего фермерского, вопрос. Это как сравнивать сок пакетированный, восстановленный, и тот, что был только что выжат из фруктов».

Ключевым регионом импорта оливкового масла в Россию остаются средиземноморские страны. По отраслевым прогнозам, в 2025-м его потребление составит порядка в 18 тыс. тонн.

Станислав Крючков