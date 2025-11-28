Ввод санаториев в России вырастет в 3,5 раза в 2026 году

Темпы ввода санаториев в России увеличатся. В 2026 году планируется сдача 1,2 тыс. номеров, что в 3,5 раза превышает показатель уходящего года. При этом ежегодно из эксплуатации выбывает более 20 санаторных объектов. К 2045 году здравниц советского периода на рынке практически не останется.

В результате рост ввода новых объектов пока не приведет к увеличению общего объема предложения. В 2026 году будет сдано пять санаториев на 1,2 тыс. номеров, в 2025 году – только один объект на 354 комнаты.

В общей сложности за 2025-2028 годы в России планируется открытие 17 новых здравниц на 6,3 тыс. комнат. Позитивная тенденция обусловлена развитием внутреннего туризма и наличием программ льготного кредитования крупных объектов под ставку 3-5%.

Подробнее — в материале «Ъ».