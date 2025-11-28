Инвесторы прикупили здоровья

Темпы ввода санаториев в России резко вырастут. В 2026 году могут быть сданы 1,2 тыс. номеров, это в три с половиной раза больше, чем в уходящем году. Но ежегодно из оборота выбывают более 20 санаторных объектов, и к 2045 году здравниц периода СССР на рынке практически не останется. В результате рост ввода в эксплуатацию новых объектов пока не приведет к увеличению совокупного предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 2026 году в России будут сданы пять санаториев на 1,2 тыс. номеров, год к году объем ввода вырастет в три с половиной раза: в 2025 году сдан будет только один объект на 354 комнаты. Такие данные в своем исследовании приводит Nikoliers. В перспективе нескольких лет позитивный тренд сохранится. В 2027 году ввод здравниц в России вырастет еще на 6,1% (до 1,3 тыс.). В 2028 году — в 2,6 раза, до 3,4 тыс.

В общей сложности за 2025–2028 годы в России будут открыты 17 новых здравниц на 6,3 тыс. комнат.

Партнер NF Group Ольга Широкова также говорит о росте инвестиционной активности в сегменте здравниц: в этом году ввод номерного фонда здесь вырастет в 1,4 раза по сравнению с 2024-м. Позитивный тренд, считает она, продиктован развитием рынка внутреннего туризма и действием программ льготного кредитования крупных объектов по ставке 3–5%. В этом году заявки на участие в последней не принимались из-за исчерпания лимитов. Но ранее были отобраны 367 средств размещения на 78 тыс. номеров.

Вице-президент по развитию сети Azimut Hotels Анна Борисова считает, что рост интереса к строительству здравниц сдержанный, а не взрывной, как в случае с отелями. Такие объекты, по ее словам, обычно дороже и сложнее классических гостиниц за счет медицинской составляющей. Старший менеджер практики «Государственные и социальные инициативы» «Рексофт Консалтинг» Оксана Кулакова говорит, что строительство санатория в России сейчас обходится в 15–60 млн руб. на номер. Это на 10–40% выше показателя отеля. Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба говорит, что интерес инвесторов концентрируется на объектах, сочетающих оздоровительные услуги и функции гостиничного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Несмотря на растущий ввод, на рынке прослеживается сокращение санаторного фонда. Согласно Росстату, на конец 2024 года в Росси работали 1,71 тыс. санаториев на 189 тыс. номеров. Год к году значения сократились на 1,8% и 0,9%. С 2019 года число здравниц в России снизилось на 3,9%, их номерной фонд — на 0,3%. Это объясняется уходом с рынка устаревших и малоэффективных комплексов, поясняют в Nikoliers.

Многие вводимые в эксплуатацию объекты предполагают реновацию существующих. Именно такие проекты сейчас в приоритете у инвесторов, поясняет госпожа Борисова. Оксана Кулакова говорит, что существенной модернизации требует еще 10–20% фонда. Поэтому в перспективе двух лет с рынка могут быть выведены еще несколько десятков объектов. Период закрытия зависит от активности мер господдержки: в случае их отсутствия часть объектов может уйти в долговременный простой, считает эксперт.

Партнер CMWP Марина Смирнова замечает, что санатории в управлении чаще сложнее классических отелей: доходность частично съедается необходимостью дополнительного персонала.

«Хотя это и может компенсироваться более высокой стоимостью услуг и отсутствием сезонности. Объекты с высоким износом не могут показать хорошие результаты, из-за чего им становится сложно привлекать кредиты на реновацию»,— говорит эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Другим фактором закрытия здравниц Марина Смирнова считает конкуренцию за участки: на месте многих санаториев на территории черноморских курортов строятся апартаменты. Эксперт считает, что в среднем с рынка уходят по 22 объекта в год. Она предполагает, что с 2035 года без создания эффективных механизмов инвестирования в отрасль процесс выбытия резко ускорится, а к 2045 году — их практически не останется. Построить столько же новых объектов не удастся, говорит госпожа Смирнова.

Но сокращающееся предложение позволяет действующим качественным объектам показывать хорошие результаты. Согласно Росстату, в январе—сентябре 2025 года количество гостей российских здравниц сократилось на 1,5% год к году, до 5,3 млн человек. Средняя продолжительно пребывания в объектах, согласно Nikoliers, постоянно сокращается. При этом, отмечает Оксана Кулакова, заполняемость здравниц растет на 1–10%. Госпожа Смирнова оценивает доходность хорошо работающих санаториев в 25–28%, что сопоставимо с загородными отелями (30–33%).

Александра Мерцалова