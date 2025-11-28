Россия — единственная сторона, которая не допускает утечек информации о переговорах по украинскому урегулированию, заявил вице-спикер Совета федерации Константин Косачев, координатор комитета верхней палаты по международным делам. По его словам, в Москве понимают, что сливы данных могут затруднить достижение «конечного результата».

Сенатор объяснил: информацию о ходе переговоров «сливают» украинские, американские и европейские источники. «Все, кроме российских источников, которые владеют той же самой информацией, текут»,— заявил господин Косачев на семинаре-совещании на тему «Геополитическая трансформация: новые центры силы и вызовы для международного порядка».

По словам вице-спикера, упрекнуть Россию в утечках нельзя и мотивация Москвы здесь ясна. «По той простой причине, что мы нацелены на результат, — подчеркнул парламентарий. — Мы отчетливо понимаем, что обсуждения будущих договоренностей в прессе или через микрофон будет только затруднять достижение конечного результата».

Как заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль получил основные параметры мирного плана по Украине. Они были составлены на переговорах между украинской и американской делегациями в Женеве. В Москве параметры будут обсуждаться на следующей неделе.

Степан Мельчаков