Ярославец получит 500 тыс. рублей за травму на Дне города

Кировский районный суд Ярославля удовлетворил иск прокуратуры в пользу местного жителя, получившего травмы из-за падения незакрепленного батута во время празднования Дня города. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел в мае 2023 года на стадионе «Спартаковец», где мужчина ждал выступления своей дочери. Из-за сильного ветра на мужчину упала металлическая конструкция батута, что привело к перелому лодыжек и другим травмам. Лечение заняло более четырех месяцев. Суд признал, что организаторы мероприятий не обеспечили должную безопасность, нарушив права участников и зрителей.

Суд постановил взыскать с управления культуры мэрии Ярославля компенсацию в 500 тыс. руб. за моральный вред и 5 тыс. руб. на лекарственные препараты. Также супруга и трое несовершеннолетних детей пострадавшего получили по 25 тыс. руб. за нервное потрясение. Решение суда вступило в законную силу.

Антон Голицын