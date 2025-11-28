Число субсидируемых маршрутов региональных воздушных перевозок увеличено с 36 до 38. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным, опубликовано на портале правовой информации.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Кабмин Татарстана добавил два направления в реестр субсидируемых авиамаршрутов

В реестр внесены два новых направления: Казань — Магас и Нижнекамск — Минеральные Воды.

Рейс Казань — Магас будет выполняться раз в неделю с 1 сентября по 31 декабря 2025 года. За каждый парный рейс авиаперевозчику предусмотрена субсидия в размере 695,6 тыс. руб. Всего за этот период запланировано 12 полетов.

Направление Нижнекамск — Минеральные Воды также будет один раз в неделю — с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Субсидия составит 383,7 тыс. руб. за парный рейс. За три месяца планируется выполнить 14 рейсов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году авиакомпании Татарстана получили субсидии на 378,2 млн руб.

Анна Кайдалова