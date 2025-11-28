«Роскосмос» обжаловал условия продажи Миасского машзавода

Государственная корпорация «Роскосмос» и конкурсный управляющий АО «Миасский машиностроительный завод» (ММЗ, входит в «Роскосмос») Анатолий Селищев обжаловали решение суда, утвердившее положение о порядке и условиях продажи предприятия. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд принял апелляционные жалобы к рассмотрению. Первое заседание назначено на 18 декабря, указано в материалах дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Также апелляционная инстанция удовлетворила ходатайство «Роскосмоса» об освобождении от уплаты государственной пошлины.

Оспариваемое решение Арбитражный суд Челябинской области принял 14 октября. Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, согласно утвержденному положению, начальная цена единой производственной площадки Миасского машзавода составит 2,6 млрд руб. По требованию «Роскосмоса» положение включает ряд особых условий, в том числе сохранение целевого назначения производства, продолжение обеспечения населения тепловой энергией, принятие обязательств по выполнению гособоронзаказа. Кроме того, потенциальный покупатель должен иметь лицензии на производство вооружения и военной техники, на работу с гостайной, а также на осуществление космической деятельности.

Против последнего возражали конкурсный управляющий и ряд кредиторов. По их мнению, космическая лицензия — это «экстраординарное требование», которое ограничит конкуренцию и приведет к утрате интереса со стороны покупателей. Но суд утвердил положение с учетом всех требований «Роскосмоса».

„Ъ-Южный Урал“ направил в госкорпорацию запрос с вопросом о причинах обжалования порядка продажи ММЗ. На момент подготовки материала ответ не поступил.

Суд признал Миасский машзавод банкротом в 2021 году по заявлению самого предприятия. Тогда ММЗ сообщало о долгах в общей сумме 2,4 млрд руб. из-за недостаточного объема заказов и высокой закредитованности. В общей сумме требований к ММЗ 1,3 млрд руб. — это задолженность перед Россельхозбанком, около 550 млн — перед «НОВАТЭК-Челябинск». Предприятие продолжает работать.

Конкурсный управляющий пытался привлечь к субсидиарной ответственности по долгам ММЗ «Роскосмос» и «ГРЦ Макеева», который владеет 100% уставного капитала должника. Но суды трех инстанций ему отказали. Обособленный спор рассматривали в закрытом режиме.