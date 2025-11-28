IT-рынку спрогнозировали рост по итогам года в 3%

Темпы роста IT-рынка в России в 2025 году замедлятся до 3% по итогам года, согласно исследованию холдинга Т1. В 2024 году показатель составлял 20%.

В компании не приводят абсолютные значения оборота рынка, однако по оценкам аналитиков в 2024 году объем IT-рынка составлял 3,2-3,5 трлн руб. Точкой роста выступает сегмент ПО и IT-сервисов, который, по прогнозам, увеличит оборот на 4%. Сегмент оборудования, напротив, сократится на 10%.

Участники рынка связывают замедление роста с сокращением форсированных закупок и переходом к более управляемой траектории IT-проектов. Ожидается, что в 2026 году рынок сможет нарастить обороты на 10% за счет перехода компаний к тиражируемым решениям и управляемым сервисам, а также в связи с ужесточением регулирования в сфере импортозамещения и вопросами технологического долга.

Подробнее — в материале «Ъ».