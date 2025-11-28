Евгения Малкина включили в список претендентов на Hart Trophy

По итогам первой четверти сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) был опубликован список претендентов на Hart Trophy — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата. В него вошел российский нападающий «Питсбург Пингвинс» Евгений Малкин.

Текущий список был составлен по результатам опроса 16 экспертов сайта НХЛ. Респонденты выбирали по пять игроков и присуждали каждому из кандидатов от 1 до 5 баллов. Лауреат определяется голосованием членов Ассоциации журналистов лиги в каждом из городов, где есть клубы НХЛ. Действующим обладателем Hart Trophy является вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллибайк.

Первое место занял лидер бомбардирской классификации нападающий Нейтан Маккиннон, представляющий «Колорадо Эвеланш». В голосовании экспертов он набрал 70 очков. Вторым стал форвард Коннор Бедард из «Чикаго Блэкхокс» (40). На третьей строке расположился нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини (34).

39-летний Евгений Малкин с 3 баллами занял 10-е место. В этом сезоне он набрал 24 очка (6 голов+18 результативных передач) в 22 матчах. Форвард является лучшим бомбардиром команды в текущем регулярном чемпионате. Малкин проводит свой последний сезон по контракту с «Питсбургом».

В составе «Пингвинс» Евгений Малкин трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Также он дважды становился обладателем награды Art Ross Trophy, вручаемой лучшему бомбардиру регулярного чемпионата (2009, 2012). Кроме того, в 2009 году ему присудили Conn Smythe Trophy как лучшему игроку play-off НХЛ.

Таисия Орлова