В Ярославской области пройдет «Ночь диспансеризации»

В Ярославской области стартует проект «Ночь диспансеризации» для работающей молодежи. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев на заседании Координационного совета главных внештатных специалистов регионального министерства здравоохранения.

Проект позволит жителям до 25 лет проходить медицинские осмотры в вечернее время, включая ночные часы до полуночи. Затем планируется второй этап диспансеризации, который включает углубленное обследование для выявленных патологий. Дата акции пока не называется.

Участники программы получат сертификат «Яздоров», дающий право на 1000 рублей для оплаты платных медицинских услуг. В регионе уже выдано 125 тыс. таких сертификатов.

Ранее акции «Ночь диспансеризации» проходили в Екатеринбурге и Башкирии.

Антон Голицын