В Екатеринбурге 19 сентября пройдет первая «Ночь диспансеризации»

В пятницу, 19 сентября, в Екатеринбурге пройдет первая в России акция «Ночь диспансеризации», передает департамент информационной политики Свердловской области. Жители и гости города смогут бесплатно пройти медосмотр в поликлинике №3 на ул. Академика Парина, 35/3 с 20:00 до 23:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Оно приурочено ко Всемирному дню безопасности пациентов, который отмечался 17 сентября, и годовщине со дня открытия новой поликлиники № 3. Акция проводится по подобию «Ночи музеев», «Библионочи» и «Уральской ночи музыки». «По аналогии с этими событиями для повышения доступности профилактических медицинских мероприятий наш коллектив решил провести акцию "Ночь диспансеризации"»,— рассказала заведующая поликлиникой № 3 ЦГКБ № 6, врач-невролог Елена Гальперина.

В рамках акции будет предоставлен полный спектр исследований, включая анкетирование, измерение внутриглазного давления, электрокардиографию, флюорографию, анализы крови и прочее. Для женщин предусмотрены маммография и онкоцитология, а для мужчин — определение уровня ПСА. Особое внимание уделят репродуктивной диспансеризации и углубленным медосмотрам. Специалисты по профилактике здоровья дадут индивидуальные консультации по здоровому образу жизни, а при необходимости направят в Центр Здоровья ЦГКБ № 6. Уральцы также смогут поставить прививку против гриппа.

Напомним, в прошлом году медицинская профилактика охватила более 560 тыс. человек, из них диспансеризацию прошло около 440 тыс. жителей. Среди прошедших обследования жителей Екатеринбурга частота выявления онкологических заболеваний выросла почти в четыре раза.

Ирина Пичурина