Режим «черного небо» и морозы ожидают жителей Красноярска в выходные

В Красноярске вновь объявлено о наступлении неблагоприятных метеорологических условий («черное небо»). Сообщение опубликовало ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Соответствующий режим будет действовать двое суток — с 19:00 29 ноября до 19:00 1 декабря. Одновременно мэрия Красноярска предупредила о приходе в город морозов. По ее данным, температура воздуха ночью 29 ноября будет опускаться до минус 34 градусов.

«В выходные в Красноярске ожидается безветренная погода с похолоданием. В такой период выбросы не рассеиваются, а накапливаются в воздухе. Чтобы сократить содержание загрязняющих веществ в воздухе в период безветрия, необходимо уже сейчас приступить к мероприятиям по снижению выбросов»,— обратился к руководителям предприятий министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.

Валерий Лавский