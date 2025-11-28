Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пострадавшему от взрывного устройства в Красногорске ребенку установят протез

Девятилетнего мальчика, пострадавшего при взрыве самодельного устройства в Красногорске 11 ноября, выписали из научно-клинического центра им. Л.М. Рошаля, передает корреспондент ТАСС. Мать Галина Бровар рассказала журналистам, что ее сыну позднее установят протез.

«Пока мы надеемся, что недели две будет у нас заживать левая рука, и, соответственно, потом уже мы сможем перейти к реабилитации сначала левой руки, потом правой руки, и потом к протезированию»,— сказала госпожа Бровар.

Во время выписки мальчик помахал журналистам перебинтованными руками и сказал, что чувствует себя «бодро». Он также рассказал, что во время нахождения в больнице часто получал видео с поддержкой от одноклассников, друзей и участников СВО. По словам матери ребенка, из школы в больницу присылали подписанные воздушные шары с пожеланиями выздоровления.

Взрыв на детской площадке в Красногорске произошел вечером 11 ноября. Мальчик поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарок с прикрепленной к нему 10-рублевой купюрой. СВУ было начинено металлическими фрагментами. Врачи центра им. Рошаля оперировали ребенка 6,5 часа при участии специалиста по травмам кисти. Мальчику частично ампутировали пальцы на правой руке.

Полина Мотызлевская

