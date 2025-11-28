Глава Югры Руслан Кухарук проведет прямую линию 8 декабря

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) 8 декабря ответит на вопросы югорчан в ходе прямой линии, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Она начнется в 16:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Кухарук

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Руслан Кухарук

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Жители могут отправить вопросы на аккаунтах губернатора во «ВКонтакте» и Telegram, а также через чат-бот в мессенджере Max. В соцсетях также будет доступна трансляция прямой линии. Кроме того, посмотреть ее можно будет в эфире телеканалов «Югра», «Россия 24», «СургутИнформ-ТВ», «Сургут 24», «Самотлор», «Мегаполис» и «N1», а также послушать на радио «Югра» и «Радио России».

На прошлогодней прямой линии господин Кухарук рассказал о новых запретах на работу иностранных рабочих в Югре, запуске новых авиарейсов, увеличении зарплат оленеводам, мерах для сохранения Нижневартовского молочного завода и ответил на вопросы.

Ирина Пичурина