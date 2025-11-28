«Мечел-Кокс» не смог оспорить взыскание 824 млн рублей долга за уголь

Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение первой инстанции о взыскании с Челябинского завода по производству коксохимической продукции («Мечел-Кокс», входит в группу «Мечел») 823,6 млн руб. в пользу производственно-торговой компании «Уголь» (Новокузнецк). Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Мечел-Кокс» задолжал кемеровской компании за поставки угольного концентрата по договору от 2024 года. Размер основного долга составляет 785,2 млн руб. В сумму требований также включены 38,4 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами и 4,4 млн руб. расходов по уплате госпошлины. Челябинский завод возражал против взыскания процентов. Однако арбитражный суд Кемеровской области полностью удовлетворил требования истца. Апелляционная инстанция тоже встала на его сторону и оставила решение без изменений.

Сейчас «Мечел-Кокс» обжалует еще два решения суда о взыскании долгов в пользу кузбасских поставщиков угля. Завод задолжал 240,4 млн руб. ООО «Новая горная УК», 405,3 млн руб. — ООО «Талдинская трейдинговая компания».

Виталина Ярховска