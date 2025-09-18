Поставщики разжигают споры

В Кемеровской области суд обязал Челябинский завод по производству коксохимической продукции выплатить почти 824 млн руб. производственно-торговой компании «Уголь» (Новокузнецк). Это задолженность за поставки угольного концентрата. С начала 2025 года «Мечел-Кокс» получил уже три иска от поставщиков угля. Долги на общую сумму 490 млн руб. предприятию также предъявили ООО «Воркутауголь» и «Новая горная управляющая компания». Один из этих исков удовлетворен. Эксперты отмечают, что на российском рынке черной металлургии наблюдается кризис из-за низкого спроса на сталь и не исключают новые иски поставщиков в адрес «Мечел-Кокса».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранее «Воркутауголь» отсудила у челябинского завода 250 млн рублей

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Ранее «Воркутауголь» отсудила у челябинского завода 250 млн рублей

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Кемеровской области взыскал с ООО «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» («Мечел-Кокс», входит в группу «Мечел») более 823,6 млн руб. задолженности за поставки угольного концентрата в пользу ООО «Производственно-торговая компания “Уголь”». Требования истца были удовлетворены в полном объеме на этой неделе. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Производственно-торговая компания «Уголь» направила заявление к «Мечел-Коксу» в начале августа этого года. По данным истца, ответчик не оплатил в полном объеме поставку угольного концентра по договору, заключенному между организациями 20 декабря 2024 года.

Согласно материалам дела, новокузнецкая компания поставила челябинскому предприятию товар стоимостью 830 млн руб. в феврале–мае 2025 года, но получила только часть оплаты. Размер задолженности составил 785,2 млн руб. Сначала истец предъявил ответчику лишь сумму основного долга, но впоследствии попросил суд взыскать проценты за пользование чужими деньгами — 38,4 млн руб., а также расходы по уплате госпошлины в сумме 4,4 млн руб.

ООО «Производственно-торговая компания “Уголь”» зарегистрировано в Кемеровской области в 2012 году. Основным видом деятельности организации является оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом. По данным «СПАРК-Интерфакс», учредителем ООО является АО «Шахта “Полусухинская”», которому принадлежит 99% доли организации, еще 1% владеет ООО «Русугольхолдинг». Генеральным директором производственно-торговой компании «Уголь» является Данил Емелин. Выручка организации в 2024 году составила более 13,9 млрд руб., чистая прибыль — 4,5 млрд руб.

«Мечел-Кокс» признал задолженность частично. Согласно материалам дела, ответчик не оспаривал рассчитанный истцом размер основного долга, но возражал против взыскания процентов за пользование чужими деньгами.

“Ъ-Южный Урал” направил запрос в ООО «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» с просьбой прокомментировать, планирует ли компания обжаловать решение суда. На момент подготовки материала ответ не поступил.

«Челябинский завод по производству коксохимической продукции» («Мечел-Кокс») входит в группу компаний «Мечел». Он был создан как отдельное предприятие на базе коксохимического производства Челябинского металлургического комбината (ЧМК) в 2006 году. С 2022 года компания не публикует финансовую отчетность в открытых источниках. Директором «Мечел-Кокса» является Николай Мотин.

В 2025 году это второй крупный иск от поставщиков угля к «Мечел-Коксу», удовлетворенный судом. В марте Арбитражный суд Челябинской области по заявлению компании «Воркутауголь» взыскал с предприятия 250 млн руб. задолженности и неустойки по оплате поставки угольного концентрата. «Мечел-Кокс» пытался обжаловать решение, но апелляционная инстанция оставила его в силе.

В настоящий момент Арбитражный суд Челябинской области также рассматривает заявление ООО «Новая горная управляющая компания» (Кузбасс) к «Мечел-Коксу». Компания предъявила требования в размере 240 млн руб., включающие 231 млн руб. основного долга и более 9 млн руб. неустойки.

Как отмечает промышленный эксперт Леонид Хазанов, сложное финансовое положение «Мечел-Кокса» связано с неблагоприятной ситуацией на рынке черной металлургии в России и мире. Предприятие поставляет кокс — топливо, используемое в доменных печах, выплавляющих чугун, который потом конвертируется в сталь. Чем ниже спрос на сталь, тем ниже спрос и на компоненты, применяемых при ее производстве.

«Из-за спада объемов поставок у предприятия возникают кассовые разрывы и накапливается задолженность перед поставщиками, которым надоедает ждать положенных за уголь денег. Это не первый иск и, похоже, далеко не последний. Будет неудивительно, если найдутся желающие обанкротить “Мечел-Кокс”, ведь у всех компаний, которые заняты в черной металлургии, сейчас непростые времена»,— комментирует Леонид Хазанов.

По данным “Ъ”, в правительстве РФ сейчас прорабатывается вопрос целесообразности введения моратория на банкротство предприятий металлургической промышленности.

Ольга Воробьева