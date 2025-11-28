Выдача ипотек в Воронежской области сократилась на 36% за год

В январе — сентябре 2025 года жители Воронежской области оформили 8 тыс. ипотечных кредитов на 32,3 млрд руб. в сумме. Это на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К сокращению выдач привело завершение действия безадресных государственных программ, вызвавших волну досрочного оформления сделок в первом полугодии 2024-го.

В то же время в третьем квартале объем выдач вырос на 3% в годовом выражении. Средний срок займа достиг 26 лет, средний размер — 4 млн руб. (+20% за год). Общий размер ипотечной задолженности в регионе к 1 октября увеличился на 1,5%, превысив 239 млрд руб.

На фоне сохраняющихся высоких ставок большинство сделок по-прежнему заключаются в рамках программ господдержки, преимущественно по «Семейной ипотеке».

Также наблюдается рост доли кредитов на строительство и приобретение частных домов: если в январе на нее приходилось 11% от общего объема, то к октябрю этот показатель превысил 15%. Это обусловлено введением с марта правила об обязательном использовании эскроу-счетов при возведении частных домов.

Подробнее о состоянии спроса на «Семейную ипотеку» в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова