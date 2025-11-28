Умар Нурмагомедов проведет бой с Дейвисоном Фигередо на турнире UFC 324

Россиянин Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе (до 56,7 кг), проведет поединок с бразильцем Дейвисоном Фигередо на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 324. Об этом сообщила пресс-служба промоушена в социальной сети Х.

Бой состоится 24 января в Лас-Вегасе. Также в рамках этого турнира пройдет бой между американцем Джастином Гэйтжи и британцем Пэдди Пимблеттом за титул временного чемпиона в легком весе (до 70,3 кг). Ранее действующий обладатель титула испанский боец Илия Топурия заявил, что по личным обстоятельствам не будет выступать в первом квартале 2026 года.

Умару Нурмагомедову 29 лет. В его активе 19 побед и одно поражение. На данный момент россиянин возглавляет рейтинг UFC в своей весовой категории.

На счету 37-летнего Дейвисона Фигередо 25 побед, 5 поражений и одна ничья. Он является бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе.

Таисия Орлова