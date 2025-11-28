Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 128

Число погибших при пожаре в жилом комплексе Ван Фук района Тай По в Гонконге достигло 128 человек, сообщило правительство Гонконга, передает Reuters. По словам главы бюро безопасности города Криса Танга, 200 человек числятся пропавшими без вести.

Пожар произошел в жилом комплексе, где проживают более 4 тыс. человек. Огонь охватил строительные леса из бамбука на территории жилого комплекса, из-за чего многие жители оказались заблокированы внутри многоэтажек. Пожар распространился на семь из восьми башен комплекса.

Загоревшийся ЖК включает восемь зданий, в котором порядка 2 тыс. квартир. Недавно в комплексе проходил капитальный ремонт.