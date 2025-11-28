Британский МИД задумал распродажу

Британское внешнеполитическое ведомство задалось целью оптимизировать расходы. Для этого, как следует из обнародованных бюджетных документов, ведомство планирует распродать часть из своих примерно 6,5 тыс. объектов зарубежной недвижимости, одни из которых пришли в негодность и требуют слишком много новых финансовых вливаний, а другие — просто необоснованно дороги. Реструктуризация не ограничится только зданиями: в ближайшем будущем Министерство иностранных дел Соединенного Королевства планирует почти на треть сократить и численность своего персонала, работающего в Великобритании.

На идею внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства «рационализировать» свои расходы 28 ноября обратило внимание издание Politico, внимательно ознакомившись с обнародованными на этой неделе бюджетными документами британского правительства.

Из них следует, что МИД начал тщательный анализ всей своей зарубежной собственности (а это около 6,5 тыс. объектов недвижимости общей стоимостью £2,5 млрд), чтобы найти «активы для продажи».

Ранее в этом году сразу два органа, отвечающих за контроль госрасходов,— Национальное контрольное управление и парламентский Комитет по государственным счетам — признали, что у страны имеются серьезные проблемы с состоянием дипломатической недвижимости за рубежом. Ее весомая часть, а именно 933 объекта, или 15% от общего числа, обветшала настолько, что эти здания были признаны ненадежными или небезопасными для эксплуатации. Конечно, ее можно было бы отремонтировать, но подсчеты показали, что это не стоит того: британскому бюджету ремонт обошелся бы в £450 млн. Видимо, эти объекты британский МИД и пустит с молотка в первую очередь.

Отметим, что еще в прошлом году Лондон распрощался в целях экономии с такими крупными объектами, как здания посольств в Бангкоке и Токио. Вслед за этим парламентский Комитет по государственным счетам признал, что у МИДа «не осталось крупных активов, которые можно было бы продать».

Однако в нынешнем бюджетном документе это мнение было подвергнуто сомнению. В частности, там было особо отмечено, что ведомству стоит поэкономить на недвижимости в «дорогостоящих районах, таких как Нью-Йорк».

Именно в этом городе британский МИД приобрел в 2019 году без преувеличения роскошную семикомнатную квартиру, которая занимает весь 38-й этаж здания по адресу United Nations Plaza, 50 и имеет библиотеку и шесть ванных комнат.

Тогда в министерстве утверждали, что заключили «наилучшую возможную сделку», купив квартиру в этом городе для дипломатов, ведущих переговоры по торговым соглашениям с Соединенными Штатами после «Брексита», всего за £12 млн.

Между тем реструктуризация и оптимизация расходов внутри британского МИДа затронет не только недвижимое имущество, но и людей. Как стало известно на этой же неделе, в ближайшее время ведомство планирует на 30% урезать численность своего персонала в Великобритании и присмотреться к возможности убрать из штатного расписания порядка 250 должностей в своих дипмиссиях в 150 странах мира.

