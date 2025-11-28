Глава МИД Китая прилетит в Россию 1-2 декабря на переговоры по стратбезопасности

Министр иностранных дел Китая Ван И посетит Россию 1-2 декабря. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Визит пройдет по приглашению секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу.

«Член политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И 1–2 декабря посетит Россию для проведения 20-го раунда российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности»,— сообщила дипломат.

В мае по приглашению Сергея Шойгу Москву посетил секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин. По итогам переговоров он назвал отношения Пекина с Москвой «образцовыми» и заявил, что Китай и Россия совместно противостоят «любым попыткам нанесения убытка суверенитету, безопасности и интересам развития».

Анастасия Домбицкая