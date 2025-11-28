Компании Урала направили властям РФ предложения по ускорению промстроительства

Сотни представителей промышленности и строительной отрасли Урала направили правительству России предложения об ускорении промышленного строительства, сообщили «Ъ-Урал» в СРО «Уральское объединение строителей». Инициатива связана с планами властей страны сократить сроки строительства промышленных объектов на 40%, а затраты — на 20%, а также с актуальностью развития промышленности в связи с проведением специальной военной операции (СВО). Разработчиками предложений стали «Сибур», «Соликамский магниевый завод», «Новатэк» и другие.

В первом предложении для сокращения затрат на возведение заводов максимальную ставку просят поднять до 5 млрд руб. Сейчас максимальная сумма займа по промышленной ипотеке составляет 500 млн руб. — это невыгодно для возведения крупных предприятий с миллиардным бюджетом.

Во втором строители просят Минтруд РФ не принимать инициативу по сокращению иностранных рабочих в 2026 году, так как возникнет кадровый дефицит. Если ее примут, то квота для иностранцев в строительной компании сократится с 80% до 50%. Это также приведет к росту стоимости труда работников и, как следствие, к еще большему удорожанию стоимости объектов и снижению рентабельности строительного производства.

В третьем предложении бизнес предлагает ввести полный госконтроль за качеством всех групп строительных материалов, что позволит строить безопасные и первоклассные объекты. По статистике Минпромторга, по полимерным трубам фальсификат составляет 20%, по цементу — 25%, по сухим смесям около 40% продукции являются подделкой.

В четвертом промышленники просят власть урегулировать процедуру строительства особо опасных объектов на приаэродромной территории — это позволит ускорить сроки строительства. Сейчас в законодательстве не объясняется, как застройщик должен оценить степень влияния его объекта на безопасность полетов воздушных судов. Также в законах нет точной инстанции, которая должна согласовать строительство.

В пятом предложении предприниматели предлагают создать «одно окно» по системе Госуслуг, чтобы можно было быстрее получить все согласования на строительство нового объекта. Сейчас застройщики должны получать их в разных инстанциях.

Ирина Пичурина