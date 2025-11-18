На капремонт дорог в Набережных Челнах выделят 38,9 млн рублей

В Татарстане на капитальный ремонт проездов и тротуаров в Комсомольском и Центральном районах Набережных Челнов выделят 38,9 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Из этой суммы 26,8 млн руб. выделят на ремонт подъездных путей к Храму воинам Отечества и 4,4 млн руб. — на ремонт проездов «Челныгаз». Эксплуатационно-производственное управление «Челныгаз» является подразделением ООО «Газпром трансгаз Казань». Финансирование будет осуществляться из бюджета Татарстана.

Общая протяженность ремонтируемых участков составит 0,53 км. Работы включают устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, разработку грунта и укрепление обочин. Ремонт необходимо завершить к 30 июля 2026 года.

Заказчиком выступает Государственное казенное учреждение «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан» (ГКУ «Главтатдортранс»).

Анна Кайдалова