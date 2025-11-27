Госсовет Татарстана утвердил бюджет республики на 2026 год с увеличенными доходами

В 2026 году доходы бюджета Татарстана составят 552,2 млрд руб., что на 54 млрд больше ранее запланированных 498 млрд. Обновленный бюджет утвердили на 16-м заседании Госсовета республики VII созыва.

Госсовет Татарстана утвердил бюджет республики на 2026 год

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2026 году ожидаемые доходы бюджета составят 552,2 млрд руб., а расходы — 566 млрд руб. Дефицит составит 13,8 млрд руб.

В 2027 году прогнозируется увеличение доходов до 578,9 млрд руб., расходов — до 595,9 млрд руб., а дефицита — до 16,97 млрд руб. В 2028 году доходы достигнут 620,95 млрд руб., а расходы — 639,7 млрд руб. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 18,7 млрд руб.

Всего на заседании утвердили 326 поправок. Первый блок содержит 194 поправки, касающиеся увеличения доходов и расходов бюджета. В 2026 году объем федеральных средств для Татарстана составит 50,3 млрд руб., в 2027 году — 42,9 млрд руб., а в 2028 году — 46,6 млрд руб. Средства распределены по 122 расходным позициям, включая субсидии и бюджетные трансферты.

Второй блок состоит из шести поправок, связанных с изменениями в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ. Третий блок включает 15 поправок, направленных на социальную поддержку, увеличение ассигнований на жилье для детей-сирот и обеспечение высокоскоростного интернета в образовательных учреждениях.

Влас Северин