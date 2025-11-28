Убытки ярославских организаций увеличились в 3,4 раза

За девять месяцев 2025 года сальдированный финансовый результат организаций Ярославской области (прибыль/убыток до налогообложения) составил 71,1% к аналогичному периоду прошлого года, или 51,0 млрд руб. (71,7 млрд руб. в 2024 году). Об этом сообщает Ярославльстат.

Прибыль прибыльных организаций составила 95% от уровня прошлого года, или 74,9 млрд руб. Убытки убыточных организаций выросли в 3,4 раза и составили 23,9 млрд руб.

Успешными для ярославских организаций были первые пять месяцев года, когда сальдо каждый месяц превышало показатели аналогичного периода. С июня по сентябрь этот показатель держался на уровне 66-73%.

Наибольший спад произошел в обрабатывающих производствах — 28,3% к уровню прошлого года. Прибыль в них упала на 27,3% и составила 31,4 млрд руб., а убытки выросли в 6,2 раза и составили 20,1 млрд руб. Среди обрабатывающих производств лидером по росту убытков стало производство резиновых и пластмассовых изделий, где убытки выросли в 35,9 раза и составили 7,7 млрд руб. Лидером по прибыли традиционно остается производство нефтепродуктов с прибылью 8,1 млрд руб. и приростом на 46,7%.

Рост показала строительная отрасль, где прибыль выросла в 2,2 раза и составила 8,3 млрд руб. В торговле прибыль упала на 25,4% и составила 6,8 млрд руб.

Данные являются предварительными и не учитывают субъекты малого предпринимательства, кредитные и некредитные финансовые организации, государственные и муниципальные учреждения.

Антон Голицын