Вступил в силу приговор жителю Кузбасса, застрелившему жену и сына

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции (Новосибирск) подтвердил законность приговора жителю Кузбасса, который получил 17 лет за убийство жены и сына. Жалоба защиты оставлена без удовлетворения, сообщила пресс-служба суда.

События, которые описаны в деле, произошли 17 марта 2024 года в Прокопьевске. По версии следствия, обвиняемый после распития спиртных напитков из охотничьего ружья выстрелил в жену и сына. Супруга получила ранение в голову, сын — в грудь. В июле 2025 года Кемеровский областной суд назначил злоумышленнику 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В апелляционной жалобе защитник указал, что преступление было совершено по неосторожности. Якобы его клиент споткнулся, держа в руках ружье, и случайно нажал на курки. Произошло сразу два выстрела в потерпевших, которые находились на одной линии огня.

Илья Николаев