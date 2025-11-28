Евгения Хасис освободилась из колонии

Из исправительной колонии в Мордовии освободили Евгению Хасис. Видеозапись, как Хасис встречают после освобождения, публикует РЕН ТВ. Суд приговорил Хасис к 18 годам за соучастие в убийстве адвоката и правозащитника Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой в 2009 году. В 2022 году Верховный суд сократил наказание до 17 лет.

Евгений Хасис в суде (2010 год)

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

«Хасис освобождена из колонии, так как полностью отбыла срок с учетом последнего решения по ее делу, принятого Верховным судом в 2022 году. За ней установлен административный надзор, он заключается в ряде ограничений», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову застрелили 19 января 2009 года в центре Москвы. В обоих из пистолета с глушителем стрелял гражданский муж Евгении Хасис Никита Тихонов — один из организаторов Боевой организации русских националистов (БОРН). Тихонов выстрелил в адвоката и журналистку, когда те возвращались с пресс-конференции.

Тихонова приговорили к пожизненному сроку. Следствие установило, что на тот момент 23-летняя Евгения Хасис подала гражданскому мужу сигнал, чтобы тот вышел на встречу жертвам. Его целью был Станислав Маркелов, сообщили в СКР. Анастасия Бабурова была убита как свидетельница.

По версии следствия, мотивом стала «политическая ненависть»: господин Маркелов защищал в суде права антифашистов и был влиятельной фигурой среди радикальных левых. В частности, адвокат защищал журналистку Анну Политковскую, представлял семью потерпевшей в суде над бывшим полковником Юрием Будановым и интересы матери антифашиста Александра Рюхина, погибшего от рук националистов.

Анастасия Бабурова работала внештатной журналисткой «Новой газеты» и писала о неформальных молодежных движениях, в том числе неонацистских. Последней публикацией журналистки стало интервью с Маркеловым.

Суд огласил приговор Евгении Хасис и Никите Тихонову 14 сентября 2011 года. Девушку признали виновной в соучастии в убийстве и незаконном обороте оружия. Через 11 лет госпоже Хасис сократили срок на год. Суд исключил эпизод о незаконном обороте оружия в связи с истечением срока давности и оставил только соучастие в убийстве. При этом убийство Анастасии Бабуровой ей не вменяли, поскольку следствие квалифицировало его как незапланированное убийство свидетеля. Обвинение в убийстве журналистки было предъявлено только Тихонову.