Разбор конструкций после обрушения в Южно-Сахалинске осложнен сырым бетоном

В Южно-Сахалинске продолжаются работы по разбору завалов после обрушения части ангара в переулке Энергетиков. Спасатели сталкиваются с трудностями из-за большого количества сырого бетона, сообщили власти Сахалинской области в Telegram-канале.

«В настоящее время спасатели занимаются разбором металлической конструкции. Сложности возникают из-за большого количества сырого бетона. Рассматриваются варианты "размытия" бетона водой»,— говорится в сообщении.

Обрушение произошло во время заливки бетона на крышу строящегося ангара. Пострадали четыре человека, трое из которых, по предварительным данным, могут находиться под завалами.