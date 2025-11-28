С начала года со Среднего Урала выдворили свыше 1,4 тыс. нелегальных мигрантов

В Свердловской области за 10 месяцев судебные приставы выдворили 1432 иностранца, нарушивших миграционное законодательство России, сообщили в ГУ федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУФССП по Свердловской области Фото: ГУФССП по Свердловской области

Больше всего выдворено граждан Таджикистана и Узбекистана — 623 и 456 человек соответственно. Наименьшее количество выдворенных — от одного до шести граждан Кубы, Вьетнама, Египта и Китая.

Все выдворенные признаны виновными по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ). Суд оштрафовал их и постановил принудительно выдворить. Иностранцы ожидали выдворения в центрах временного содержания. Судебные приставы оформили все документы и сопроводили их до пунктов пропуска через границу.

Ирина Пичурина