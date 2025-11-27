В Ишимбае главу коммунального предприятия подозревают в хищении 3,5 млн рублей

Директору ишимбайского предприятия «Межрайкоммунводоканал» Вадиму Гайсину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Руководитель предприятия задержан, сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского СКР. Решается вопрос об избрании меры пресечения, по месту его работы и жительства проведены обыски.

Проверка Ишимбайской межрайонной прокуратуры установила, что в апреле 2024 года в городе произошло несколько обрушений канализационного коллектора. Для устранения аварий в мае того же года «Межрайкоммунводоканал» и ООО «Спецпромсервис» заключили договоры на капитальный ремонт аварийных участков сетей.

Надзорные мероприятия выяснили, что фактически работы «Межрайкоммунводоканал» выполнил своими силами, что не помешало сторонам подписать акты приемки работ на 3,5 млн руб. Средства, по версии правоохранительных органов, были перечислены на счет подрядчика, а затем похищены.

«Межрайкоммунводоканал» занимается водоснабжением населения и предприятий Ишимбая.

Майя Иванова