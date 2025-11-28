Обломки БПЛА повредили частный дом и заправку в Воронежской области
Украинские беспилотники повредили заправку в Воронежской области
Ночью дежурные средства ПВО уничтожили над городским округом и районом Воронежской области два беспилотника. Предварительно, пострадавших нет. Тем не менее обломки дронов посекли крышу жилого дома и остекление автозаправочной станции. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
По данным Минобороны, за ночь над Россией ликвидировали 136 БПЛА, в том числе три над Черноземьем. Третий беспилотник был уничтожен над Курской областью. Курские власти подтвердили информацию ведомства.
Прошлой ночью над Черноземьем уничтожили 82 дрона. Никто не пострадал, разрушения не зафиксированы.