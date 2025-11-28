Обломки БПЛА повредили частный дом и заправку в Воронежской области

Ночью дежурные средства ПВО уничтожили над городским округом и районом Воронежской области два беспилотника. Предварительно, пострадавших нет. Тем не менее обломки дронов посекли крышу жилого дома и остекление автозаправочной станции. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По данным Минобороны, за ночь над Россией ликвидировали 136 БПЛА, в том числе три над Черноземьем. Третий беспилотник был уничтожен над Курской областью. Курские власти подтвердили информацию ведомства.

Прошлой ночью над Черноземьем уничтожили 82 дрона. Никто не пострадал, разрушения не зафиксированы.

Кабира Гасанова