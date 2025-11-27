Ночью над Черноземьем уничтожили 82 дрона

За ночь дежурные средства ПВО ликвидировали над Россией 118 беспилотников. 82 из них были уничтожены над Черноземьем: 52 — над Белгородской областью, 26 — над Курской, по два — над Воронежской и Липецкой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Правительство Курской области подтвердило информацию ведомства, не раскрыв подробности о возможных последствиях. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о трех сбитых дронах над облцентром и пригородом. Предварительно, никто не пострадал, повреждения не зафиксированы.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков не прокомментировал ночные атаки, но сообщил, что утром ракеты ВСУ ударили по объектам энергетики региона. Информация о повреждениях уточняется.

Власти Липецкой области пока не предоставили сведения о сбитых дронах.

Прошлой ночью над Черноземьем уничтожили 27 БПЛА. Последствий не установлено.

Кабира Гасанова