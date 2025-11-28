С больницы в Екатеринбурге взыскали 94 тыс. за признание живой пациентки мертвой

В Екатеринбурге фельдшер Центральной городской больницы №2 им. Миславского ошибочно признала мертвой 83-летнюю пенсионерку. То, что женщина жива, обнаружили уже при подготовке к похоронам, но позднее пенсионерка скончалась в больнице. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, с больницы взыскали 70 тыс. руб. за моральный вред и более 24 тыс. руб. за погребение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд установил, что пенсионерка вела жизнь затворницы. Два раза в месяц к ней приходила внучка. В конце октября 2024 года ей не открыли дверь — не сумев попасть в квартиру, она вызвала слесаря. Зайдя в квартиру, внучка увидела, что бабушка без сознания лежит на полу в ванной. Отмечается, что в квартире не было света из-за больших долгов. Приехавшая на вызов фельдшер констатировала смерть пенсионерки. Разрешение на вывоз тела смогли оформить ближе к ночи. Ночью прибыли сотрудники ритуальной службы и во время подготовки тела к транспортировке обнаружили у «трупа» признаки жизни. Пенсионерку доставили в «Новую больницу», где она скончалась через несколько дней.

Внучка обратилась в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга с иском к больнице, потребовав 900 тыс. руб. за моральный вред и затраты на похороны. В больнице заявили, что внучка отчасти сама виновата, так как редко интересовалась судьбой бабушки — иначе помощь ей могла быть оказана вовремя. Пенсионерка перенесла инсульт и долго была обездвижена, у нее появились пролежни. Согласно посмертной судмедэкспертизе, прямой связи между действиями фельдшера и смертью пациентки нет — ошибка повлекла за собой только отсроченную с начала заболевания госпитализацию. Однако суд признал, что больница не выполнила все необходимые меры, в том числе по стандартам оказания помощи. Также был учтен довод, что внучка надолго оставляла бабушку без внимания, в том числе не помогала оплатить долги за ЖКХ. На этом основании иск к больнице был удовлетворен частично, решение не вступило в силу.

Ирина Пичурина