В Бугульминском районе Татарстана на капитальный ремонт дорожно-уличной сети в частных секторах населенных пунктов выделят 250 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

В Бугульминском районе отремонтируют 16,7 км дорог за 250 млн рублей

В Бугульминском районе отремонтируют 16,7 км дорог за 250 млн рублей

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Работы затронут улицы и переулки Бугульмы, а также населенные пункты Подлесный, Зеленая Роща, Кудашево, Малая Бугульма, Ростовка, Петровка, Батыр, Сугушла и Новая Александровка. Всего отремонтируют 16,754 км дорог.

Работы должны завершить до 27 ноября 2026 года. Финансирование обеспечивается из бюджета Татарстана.

Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ», специализирующееся на строительстве и реконструкции дорожной сети, а также на других видах инженерных и инфраструктурных работ.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в республике на содержание дорог выделили 82,2 млрд руб.

Анна Кайдалова