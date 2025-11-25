На дорожные работы в Татарстане из федерального бюджета выделили 7,9 млрд

В этом году в Татарстане объем капитальных вложений в дорожную сферу составил 82,2 млрд руб. Из этой суммы 7,9 млрд руб. выделили из федерального бюджета, остальное — из средств Татарстана, включая муниципальный дорожный фонд. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на брифинге, посвященном дорожным работам в 2025 году.

Дополнительно 1 млрд руб. выделен на перевод региональных дорог с грунта на ЩПС, обновлено 15 объектов общей протяженностью более 37 км.

На 757 объектах улично-дорожной сети муниципальных образований выполнены работы на сумму свыше 36 млрд руб. Обустроены подъезды к фермерским хозяйствам, садовым обществам и учреждениям отдыха детей, всего более 30 км.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с финансированием 14,2 млрд руб. выполнены работы на дорогах регионального и местного значения общей протяженностью 200,8 км, включая модернизацию 149,1 км трасс и 23 мостов, 16 из которых будут введены в эксплуатацию в 2025 году.

Анна Кайдалова