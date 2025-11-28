Красноярский суд рассмотрит иск «Урала» к антимонопольному управлению

Челябинское ООО «Научно-производственное предприятие “Урал”» (НПП «Урал») направило иск к УФАС Красноярского края с требованием признать недействительным решение ведомства о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков. Арбитражный суд Красноярского края назначил предварительное заседание на 17 декабря.

Согласно иску, НПП «Урал» и КГКУ «Центр по сохранению культурного наследия Красноярского края» в январе 2020 года заключили госконтракт на оформление учетных карт и определение границ территорий 217 объектов археологического наследия. В декабре и июне того же года компания направила учреждению документацию по контракту и акты сдачи-приемки выполненных работ. Однако, указывает истец, заказчик не принял работы, ссылаясь на то, что они не соответствуют условиям контракта и техническому заданию.

В ноябре 2021 года НПП «Урал» обратилось в арбитражный суд Красноярского края с требованием о взыскании задолженности по контракту, ссылаясь на выполнение работ. В июле 2023-го суд отказал в удовлетворении иска. В обосновании решения указывалось, что «требования о порядке проведения археологических полевых работ в части наличия разрешения (открытого листа) с учетом отзыва истцом подписи подрядчиком не соблюдены, недостатки работ, установленные заключениями истцом в полном объеме не устранены». Контракт с подрядчиком был расторгнут, по иску учреждения с него взыскали штраф и неустойку. Впоследствии УФАС внесло организацию в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

По мнению истца, решение антимонопольного органа незаконно, так как работы по контракту были выполнены и переданы заказчику. Кроме того, по его данным, судебная экспертиза установила, что замечания к работам устранимы, значительная часть документации соответствует техническому заданию с возможностью доработки, а подрядчик добросовестно предпринимал меры для устранения замечаний.

Александра Стрелкова