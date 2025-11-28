Орбан анонсировал встречу с Путиным в Москве

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сегодня прибудет в Москву, и на встрече с президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить меры по урегулированию конфликта на Украине. Накануне господин Путин сказал, что Виктору Орбану было направлено приглашение, и если он сочтет возможным его принять, то его рады будут видеть в Москве.

«Сегодня мы проведем переговоры с президентом России, — сказал Виктор Орбан (цитата по Magyar Nemzet). — Я отправляюсь туда, чтобы обеспечить Венгрию гарантированным энергоснабжением на зиму и на следующий год по доступной цене». Он добавил, что обсуждение украинского урегулирования «избежать вряд ли получится».

Как отметил накануне Владимир Путин, помимо украинского конфликта, у России и Венгрии есть двусторонние вопросы. Особое внимание он уделил АЭС «Пакш». «Там есть вопросы, которые требуют дополнительного обсуждения. Это касается топлива для электростанции», — пояснил президент.