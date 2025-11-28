Старейшая типография передала новым владельцам почти все крупные активы в Москве

Первая образцовая типография отказалась от большей части зданий и недвижимости, которые принадлежали ей в Москве и Московской области. С января прошлого года она передала новым владельцам как минимум четыре крупные площадки, сообщил РБК со ссылкой на данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Из информации в Росреестре следует, что у типографии остался лишь типографический комплекс в Чехове и участок в Дмитровском районе, в деревне Горки (9,7 га). В октябре она передала компании «Дофомин девелопмент» две свои площадки — здание (5,8 тыс. кв. м) и участок под ним (0,5 га) на Сущевском Валу рядом с метро «Марьина Роща». Бенефициаром компании-покупателя числится Марианна Борисычева, сообщает РБК.

В ноябре типография отказалась от имущественного комплекса на Пятницкой улице, рядом со станцией метро «Добрынинская». Права собственности перешли фирме «Фаворит». Ее контролирует бывший гендиректор ВДНХ Владимир Погребенко.

В конце 2024 года компания реализовала земельный участок в Одинцово на Железнодорожной улице площадью 4,5 га. Его собственником стал НПО «Завод химических реагентов». В январе прошлого года типография передала фирме «Кооператив» участок 1,3 га в Дмитрове.

Первая образцовая типография — правопреемник образованного в 1876 году полиграфического предприятия. Она получила свое нынешнее название в 1919 году, после того как типография объединилась с некоторыми другими печатными предприятиями. Сегодня предприятие — крупнейшая независимая типография, оно не входит ни в какие издательские холдинги, сообщили РБК опрошенные эксперты. По их мнению, типография отказывается от своих активов в Москве, поскольку в городе не хватает «мощностей» для книгопроизводства.