Глава стройкомпании на Сахалине арестована за мошенничество на 200 млн рублей

На Сахалине задержали гендиректора строительной компании по подозрению в крупном мошенничестве с жильем, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Пострадавшими оказались 33 молодые семьи. Суммарно они потеряли свыше 200 млн руб. Предпринимательницу арестовали. Ее имя в МВД не раскрыли.

По предварительным данным следствия, с ноября 2023 года руководитель строительной организации заключила с людьми договоры подряда на строительство жилых домов в одном из дачных некоммерческих товариществ Южно-Сахалинска. Пострадавшие семьи оплачивали строительство жилья за счет материнского капитала, «дальневосточной» ипотеки и потребительских кредитов, отметили в министерстве. Получив предоплату, фигурантка не выполнила взятые на себя обязательства, сообщили в МВД.

Как сообщается, поначалу было возбуждено восемь уголовных дел о мошенничестве, в дальнейшем выявлено еще 25 эпизодов, и они были объединены в одно производство. Полиция устанавливает соучастников гендиректора и предпринимает меры, чтобы она полностью возместила ущерб потерпевшим.

Будет инициирован арест имущества обвиняемой, сообщила госпожа Волк. Ей принадлежат два жилых дома, автомобиль, квадроцикл, золотые изделия и различная техника, отметили в МВД. Также у нее изъяли смартфоны и банковские карты.

Эрнест Филипповский