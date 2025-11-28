Количество жертв оползней и наводнений на Шри-Ланке возросло до 56 человек

На Шри-Ланке число погибших в результате наводнений и оползней по всей стране возросло до 56, повреждено свыше 600 домов, сообщает Associated Press со ссылкой на правительственный центр по борьбе со стихийными бедствиями. Страдающая от дождей уже неделю Шри-Ланка в четверг оказалась на грани катастрофы из-за усиления ливней, которые затопили дома, поля и дороги.

Более 25 человек погибли в четверг в результате оползней в центральных горных районах Бадулла и Нувара-Элия, где выращивают цейлонский чай. Они находятся примерно в 300 км к востоку от столицы страны Коломбо. По данным центра по борьбе с ЧС, еще 21 человек там пропал без вести и 14 получили ранения. Остальные погибли в результате оползней в разных частях страны.

Как сообщается, большинство водохранилищ и рек вышли из берегов, что привело к перекрытию дорог. Власти остановили движение пассажирских поездов и закрыли дороги во многих частях страны. Для транспортировки жителей используются лодки, катера ВМФ и вертолеты ВВС.

Эрнест Филипповский