Челябинск и китайский Далянь стали городами-побратимами

Городами-побратимами стали Челябинск и китайский Далянь. Соглашение о сотрудничестве и дружбе в присутствии губернатора Алексея Текслера подписали глава Челябинска Алексей Лошкин и член постоянного комитета Коммунистической партии Китайской Народной Республики Даляня провинции Ляонин Лэн Сюэфэн, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Документ позволит обмениваться опытом и реализовывать совместные проекты в области экономики, торговли, промышленности, культуры, туризма и в других сферах, представляющих взаимный интерес. Планируется долгосрочное и всестороннее взаимодействие. Как подчеркивают в пресс-службе правительства, России и Китаю принадлежит особая роль в международном объединении БРИКС, поэтому установление партнерства имеет важное значение для укрепления взаимопонимания и дружбы между народами.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, предложение Челябинску и Даляню стать городами-побратимами прозвучало в ходе визита Алексея Текслера в КНР.

Виталина Ярховска