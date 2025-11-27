В Пензе пять человек пострадали в результате столкновения грузовика с автобусом

Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом и грузовиком в Пензе. Авария произошла 27 ноября около 10:00 на ул. Тепличной.

В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса и водитель грузовика. У них зафиксировали сотрясения и переломы. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работает прокурор Первомайского района Пензы Евгений Зубков. Ведомство следит за выяснением всех обстоятельств и ходом процессуальной проверки. Особое внимание уделяется соблюдению законодательства при перевозке пассажиров. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Нина Шевченко