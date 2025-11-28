Русское общество Гонконга накормило борщом 800 спасателей, тушащих пожар в высотках

Россияне привезли горячее питание на место пожара в жилом комплексе Ван Фук Корт и в центры временного размещения пострадавших. Как сообщает ТАСС, они доставили туда борщ и гуляш.

Инициативу организовали владелец русского ресторана Borsch Spot Александр Шпонько и его друг Олег Кравченко. «Когда все узнали о произошедшем, стали выяснять, чем можем помочь. В пункте сбора сказали: нужна горячая еда для пожарных — их работает 800 человек»,— рассказал агентству господин Шпонько.

Волонтеры также доставили еду в один из пунктов размещения, где находятся около 200 пострадавших, в основном пожилые люди. «Нас спросили, кто мы и откуда, и были удивлены, что русское сообщество откликнулось»,— сказал Олег Кравченко.

Пожар начался 26 ноября в жилом комплексе из восьми высоток, где проживают около 4 тыс. человек. Огонь быстро распространился по строительным лесам. По последним данным, погибли не менее 94 человек, около 300 числятся пропавшими без вести.