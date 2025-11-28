Папа Римский встретился с Эрдоганом в Анкаре

Папа Римский Лев XIV начал свою первую зарубежную поездку посещением Анкары, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Выступая в библиотеке президентского дворца перед Эрдоганом и представителями дипломатического корпуса страны, Папа призвал Турцию «стать источником стабильности и диалога в мире», сообщает Associated Press.

В своей речи Лев XIV высоко оценил историческую роль Турции как «моста между Востоком и Западом, перекрестка религий и культур». В ответном обращении Эрдоган обратил внимание на дискриминацию мусульман в мире, разжигаемую «политиками-популистами, средствами массовой информации и социальными платформами». Он приветствовал намерение понтифика посетить Голубую мечеть в Стамбуле как символ намерения построить «конструктивные связи с мусульманами».

В Анкаре Папа Римский посетил мавзолей основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. 28 ноября в Стамбуле он также намерен побывать в католической церкви, хосписе и представительстве Ватикана, а затем отправится в Изник, расположенный к юго-востоку от Стамбула, для участия в праздновании 1700-летия Никейского собора. Зарубежная поездка Папы продолжится в Ливане.

Влад Никифоров