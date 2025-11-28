В Воронежской области жилой дом и АЗС повреждены из-за налета БПЛА

Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Воронежской областью, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале. БПЛА обнаружили в небе над «одним из городских округов» области и над одним из ее районов.

Обломки БПЛА повредили кровлю жилого дома в одном муниципалитете и остекление АЗС — в другом, написал господин Гусев. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сегодня ночью губернатор сообщал об опасности удара дронов в Россошанском районе области (00:23 мск) и Нововоронеже (1:07 мск). Об отмене опасности удара БПЛА в этих районах Александр Гусев сообщил в 4:56 мск. В регионе опасность налета дронов отменили около 6:00 мск.