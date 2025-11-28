Yonhap: Южная Корея заподозрила КНДР во взломе криптобиржи Upbit

Власти Республики Кореи подозревают, что за недавним взломом криптовалютной биржи Upbit может стоять хакерская группа Lazarus, сообщило южнокорейское агентство Yonhap. По данным Group-IB, за киберперступниками может стоять подразделение 121-го разведывательного управления генштаба Корейской народной армии (КНДР).

Накануне в Upbit заявили о приостановке депозитов и снятия средств после несанкционированного перевода цифровых активов на сумму около $37 млн. Это четвертая по величине криптобиржа в мире по объему торгов. На платформе торгуются более 200 криптовалют. Есть собственный NFT-маркетплейс, предоставляющий возможность покупать, продавать и создавать цифровые активы.

В январе Агентство финансовой разведки Южной Кореи (FIU) частично приостанавливала деятельность биржи из-за нарушений правил противодействия отмыванию денег. Новым клиентам Upbit запрещалось переводить виртуальные активы с 7 марта по 6 июня.

Lazarus получила известность после DDoS-атак и взломов государственных и военных ресурсов Южной Кореи и США. В последние годы Lazarus занимается взломами криптовалютных бирж.

Эрнест Филипповский