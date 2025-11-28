Индекс промпроизводства в Новосибирской области составил 98,1% за 10 месяцев
Октябрь не сменил тренд в новосибирской промышленности. Индекс промпроизводства в регионе по итогам десяти месяцев составил 98,1%, сообщил Новосибирскстат.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По данным статистического ведомства, обрабатывающие производства показали падение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,7%. Добыча полезных ископаемых, напротив, выросла на 3,8%.
По итогам первых трех кварталов индекс промпроизводства в Новосибирской области составлял 99%.
Как писал «Ъ», в целом в России индекс промышленного производства в октябре 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года составил 103,1%.