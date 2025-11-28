Трамп заявил о возможной отмене подоходного налога в ближайшие пару лет

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация может полностью сократить подоходный налог в стране. По его словам, это может произойти в течение следующих двух лет, поскольку казну начнут обеспечивать пошлины на товары из других стран.

«В течение следующих двух лет, я думаю, мы будем существенно сокращать, а может быть, и полностью, но мы будем сокращать подоходный налог. Это может привести к почти полному сокращению расходов, потому что деньги, которые мы получаем, будут очень большими»,— заявил господин Трамп во время телеконференции с военнослужащими США (трансляцию вел Fox News).

В США подоходный налог взимается на двух уровнях. Американец платит подоходный налог федеральному правительству, и — в большинстве случаев — еще и штату. Дополнительного налога на доходы физических лиц нет всего в девяти регионах страны: Неваде, Вашингтоне, Техасе, Флориде, Теннесси, Вайоминге, Аляске, Южной Дакоте и Нью-Гэмпшире. Господин Трамп не уточнил, имел ли он в виду отмену только федерального налога.