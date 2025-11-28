Минцифры рекомендовало госорганам перейти на Max до 1 января 2026 года

Минцифры направило в ведомства письмо с рекомендацией завершить переход на национальный мессенджер Max для рабочих коммуникаций до 1 января 2026 года, сообщают «Ведомости». Документ, подписанный министром Максутом Шадаевым, был разослан по поручению премьер-министра Михаила Мишустина после совещания по развитию многофункционального сервиса обмена информацией.

Национальный мессенджер — не единственный предложенный вариант. Чиновники вместо него могут использовать коммуникационные сервисы автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС), которые сделаны на базе корпоративного мессенджера VK Teams, или же пользоваться ведомственными системами связи.

Структурам, которые не используют эти два варианта, рекомендовано до 1 декабря 2025 года издать внутренние приказы о переходе на Max. Для бюджетных и подведомственных учреждений установлен более поздний срок — до 1 февраля 2026 года, к этой же дате необходимо предоставить в Минцифры отчет о завершении перехода.