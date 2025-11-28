Число погибших при пожаре в высотках Гонконга выросло до 94

Число погибших в пожаре в жилом комплексе Ван Фук района Тай По в Гонконге выросло до 94 человек, сообщает Assosiated Press. Спасательные операции продолжаются уже вторые сутки.

По данным властей, связь потеряна с 279 жителями, их судьба остается неизвестной. Более 70 человек были ранены, в том числе 11 пожарных. Около 900 человек были эвакуированы во временные убежища.

Пожар начался в среду днем и стремительно распространился по семи из восьми башен комплекса. Заместитель директора пожарной службы Дерек Армстронг Чан отметил, что пламя распространялось «исключительно быстро». Доступ техники к зданиям был заблокирован обломками.

Полиция задержала трех сотрудников строительной компании — двух директоров и инженера-консультанта — по подозрению в непредумышленном убийстве. По версии следствия, причиной быстрого распространения огня могли стать не соответствующие стандартам огнестойкости материалы, включая легковоспламеняющиеся панели из пенопласта, обнаруженные на фасадах зданий.

Загоревшийся ЖК включает восемь зданий с почти 2 тыс. квартирами. В них проживало около 4,8 тыс. человек. Недавно в зданиях проходил капитальный ремонт.